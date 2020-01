Makowski: "Auschwitz, Izrael i Rosja. Twardy orzech do zgryzienia dla polskiej dyplomacji" [OPINIA]

Izrael organizuje alternatywną rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Nie kryje się przy tym, że jej najważniejszym gościem będzie prezydent Władimir Putin. Czy Andrzej Duda powinien się pojawić na takiej, upolitycznionej przecież uroczystości? Tylko pod jednym warunkiem.

Jak pisaliśmy już w lipcu ubiegłego roku, premier Izraela Benjamin Netanjahu w kontrze do oficjalnych uroczystości wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zorganizuje własne - trzy dni wcześniej - w jerozolimskim instytucie Yad Vashem. Honorowym gościem 23 stycznia w Jerozolimie będzie prezydent Federacji Rosyjskiej, Władimir Putin . Ten sam, który od prawie dwóch tygodni oskarża Polskę o kolaborację z Hitlerem, sprowokowanie wybuchu II wojny światowej oraz niszczenie pomników bohaterskich żołnierzy Armii Czerwonej.

Jak zapewnił w piątek w Polskim Radiu minister Krzysztof Szczerski, decyzja o tym, czy prezydent Andrzej Duda poleci do Izraela jeszcze nie zapadła. Wśród zaproszonych ma być m.in. Emmanuel Macron , premier Justin Trudeau czy kanclerz Angela Merkel , natomiast jak donoszą źródła Wirtualnej Polski - na obydwu uroczystościach nie pojawi się zapraszany prezydent USA Donald Trump . Gra toczy się w takim razie nie tylko o samą obecność polskiej głowy państwa w tym gronie, ale przede wszystkim kształt wizyty.

– Przedstawiliśmy nasze oczekiwania co do przebiegu tych uroczystości, także tego, jak widzimy rolę polskiego prezydenta. Część tych oczekiwań została już spełniona – przekonywał Szczerski, dodając jednak, że "scenariusz, w którym Putin jest głównym gościem, mówcą i stwarza mu się możliwość na terenie Yad Vashem kontynuowania obraźliwych i kłamliwych tez na temat przebiegu i przyczyn II wojny światowej jest dla nas nie do zaakceptowania".