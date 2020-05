Makowski: "Polityczny 'Dzień Świstaka’. PO zmienia kandydata na prezydenta, popełniając te same błędy" [OPINIA]

Polityczne fatum i kampania Schrödingera

Trudno inaczej czytać to, co wydarzyło się w od początku zaskakująco słabej i nieprzygotowanej kampanii Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, której finisz złośliwi nazwali "kampanią Schrödingera". To odwołanie do eksperymentu myślowego austriackiego fizyka kwantowego, który zakładał, że w pewnych specyficznych stanach kwantowych cząstka może być w dwóch stanach jednocześnie. Jak kot, który jest równocześnie żywy i martwy. Tak też i kampania marszałek Sejmu była równocześnie prowadzona i nieprowadzona. Ona sama kandydowała i niekandydowała w głosowaniu, które miało się odbyć 10 maja.