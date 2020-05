Makowski: "Zaradkiewicz nie wytrzymał ciśnienia. Perturbacji w Sądzie Najwyższym ciąg dalszy" [OPINIA]

- Moja rezygnacja jest wyrazem protestu wobec nieustannych prób uniemożliwiania pracy Zgromadzenia Ogólnego sędziów Sądu Najwyższego - powiedział na krótkiej konferencji prasowej prof. Kamil Zaradkiewicz, następnie dodał, że jest zbulwersowany blokowaniem mu możliwości pracy oraz zorganizowania wyborów nowego I Prezesa SN. Uznał, że czymś niedopuszczalnym jest oskarżanie go o "polityczne motywacje", a z praktyką "mobbingowania" tzw. nowych sędziów zamierza walczyć, podejmując "stanowcze kroki prawne".

Wojna o Sąd Najwyższy

Zaradkiewicz nie zamierzał się jednak poddawać. Swoją pracę rozpoczął od odczytania oświadczenia wzywającego sędziów do wstrzymania się od wypowiedzi o charakterze politycznym oraz odcięciu się od komunistycznej spuścizny wymiaru sprawiedliwości. Docelowo, miał tylko zorganizować głosowanie na nowego I prezesa, następnie ustąpić ze stanowiska, Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN nie zamierzało jednak tego zadania ułatwiać. Obrady były wielokrotnie przerywane, wygłaszano na nich emocjonalne tyrady, apelowano do "komisarza Dudy" o ustąpienie ze stanowiska.

Problemy Zaradkiewicza

Na oczach wszystkich obywateli, w tle chaosu wyborczego, rozgrywał się równoległy chaos prawny, który wobec "rozbieżności odnośnie interpretowania regulaminu SN" skłonił Kamila Zaradkiewicza o zwrócenie się do prezydenta, celem jego "doprecyzowania". Prośba pozostała bez odpowiedzi. Presja jednak nie malała, pojawiły się listy otwarte wzywające do dymisji oraz artykuł "Gazety Wyborczej", w którym obok oskarżeń o mobbing oraz incydent z narkotykami, dokonano równocześnie intencjonalnego coming-outu preferencji seksualnych profesora. Spotkało się to, słusznie, z oburzeniem większości środowiska dziennikarskiego, części polityków Lewicy oraz organizacji LGBT.