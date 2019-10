Makowski: "Marszałek senior Kaczyński? A może Macierewicz? 'Prezydent nie podjął jeszcze decyzji'" [OPINIA]

Nie Iwona Śledzińska-Katarasińska, najstarsza wiekiem posłanka IX kadencji Sejmu, ale ktoś z listy dziesięciu najstarszych osób - "zasłużony w walce o odzyskanie niepodległości" - ma zostać marszałkiem seniorem. Prezydent nie podjął jeszcze decyzji, ale wg informacji WP, duże szanse ma czwarty na liście Antoni Macierewicz.

Prezydent nadal się zastanawia

Prawdą jest jednak, że pod względem nominacji, na którą zgodnie z regulaminem Sejmu i Senatu prezydent ma czas do pierwszego posiedzenia - w tym wypadku 12 listopada - żadne wiążące decyzje jeszcze nie zapadły. Natomiast zgodnie z art. 1 ust. 1 wspomnianego regulaminu, wiek jest jedynie wskazówką, a nie automatycznym wyznacznikiem, kogo należy wytypować do pełnienia tej, przede wszystkim, prestiżowej funkcji. Prezydent nie musi również konsultować swojej decyzji, ani oczekiwać na kontrasygnatę premiera.

Jak tłumaczy w rozmowie z Wirtualną Polską dyrektor biura prasowego w Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda daje sobie jeszcze czas do namysłu i wbrew spekulacjom, nie wskazał już teraz prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.- Z tego, co wiem, prezydent nie podjął jeszcze decyzji, więc trudno komentować propozycje, które wysuwają media, natomiast prawdą, jest, że Andrzej Duda poprosił o listę 10 najstarszych posłów i to z nich wybierze - mówi WP Marcin Kędryna.

Kryterium zasług

W rozmowie z radiową "Jedynką" w poniedziałek stanowisko KPRP doprecyzował również Krzysztof Szczerski. "Jak zestawić to z tymi kryteriami jakościowymi, które pan prezydent wyznaczył dla marszałka-seniora (...) to też trzeba przyznać, że pierwsza reakcja pani poseł Śledzińskiej-Katarasińskiej na informację, że mogła by być marszałkiem-seniorem, ona powiedziała, że posłuży jej ta funkcja, żeby wygarnąć zwycięskiej partii w wyborach, co o niej myśli, to raczej nie skłania ku temu, żeby ta kandydatura była kandydaturą realną" - stwierdził sekretarz stanu w Kancelarii.