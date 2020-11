Makowski: "Kto jest 'twardzielem', a kto 'miękiszonem'? Ziobro rzuca wyzwanie Morawieckiemu" [OPINIA]

– To są negocjacje. W negocjacjach nie można być, za przeproszeniem, miękiszonem. Trzeba być twardym, trzeba potrafić dbać o interesy Polski, własnego kraju. Polska i polski premier ma dbać o interesy Polski – stwierdził Zbigniew Ziobro na środowej konferencji prasowej. Minister sprawiedliwości i prokurator generalny odniósł się tym samym - kolejny raz - do negocjacji wokół unijnego budżetu oraz użycia weta, w sytuacji, w której nie powiodłoby się uchylenie mechanizmu powiązania funduszy z praworządnością. Jednocześnie - również kolejny raz - zupełnie wprost podważył pozycję Mateusza Morawieckiego, wcześniej dodając, że jeżeli do weta nie dojdzie, jego partia "utraci zaufanie do premiera".