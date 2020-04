Makowski: "Koniec Zjednoczonej Prawicy, jaką znamy. Tego domina nie da się już zatrzymać" [OPINIA]

Im bardziej otwarcie spekuluje się co do politycznej przyszłości Jarosława Gowina, tym pewniejsze wydaje się, że nawet jeśli z większością scenariuszy dziennikarze zostaną jak Himilsbach z angielskim, na naszych oczach nieuchronnie blednie gwiazda Zjednoczonej Prawicy. Formacji, która, chodząc wewnętrznie na daleko idące kompromisy, zachowuje sejmową większość dzięki równowadze między "jastrzębiami" z Solidarnej Polski, "gołębiami" z Porozumienia a mainstreamowo-prawicowym Prawem i Sprawiedliwością.

Granica wytrzymałości

To, co do tej pory bywało tajemnicą poliszynela - czyli wzajemna niechęć między częścią polityków PiS-u i Porozumienia - wylewa się dzisiaj otwartym tekstem w mediach i na Twitterze. Marszałek Ryszard Terlecki nazywa byłego wicepremiera "szeregowym posłem" twierdząc, że porywanie się na rządową większość to szaleństwo, z kolei "młode wilczki" Gowina nie mają problemu, aby, na ile to możliwe, odpłacić pięknym za nadobne.