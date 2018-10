Makowski i Wróblewski: "Polexit" i konflikt z sądami - partia szuka winnych. Trwa ostra gra na szczycie władzy

PiS dokonuje wewnętrznej rozliczeń po wyborach samorządowych. W tle konflikt pomiędzy ministrem Ziobro, a premierem Morawieckim. O pokrzyżowanie szyków na ostatniej prostej kampanii zostaje obwiniony także Trybunał Konstytucyjny, natomiast konflikt wokół TSUE pogłębić miał Jacek Czaputowicz. Marcin Makowski oraz Michał Wróblewski odsłaniają kulisy gry o wpływy.

Trwa rozgrywka między premierem Mateuszem Morawieckim a ministrem Zbigniewem Ziobro. W tle reforma wymiaru sprawiedliwości i Unia (PAP, Fot: Radek Pietruszka)

Wszyscy w PiS bez wyjątku są przekonani o tym, że na ostatnim etapie kampanii o gorszym niż spodziewanym wyniku w dużych miastach – przede wszystkim w Warszawie – spowodowanym wielką mobilizacją elektoratu liberalnego i "antypisowskiego", przesądziła dyskusja o rzekomym ”polexicie”. Lawinę wywołał wniosek skierowany do Trybunału Konstytucyjnego przez ministra Zbigniewa Ziobrę, który wszak jest ministerialnym przełożonym Patryka Jakiego. Czyli pośrednio to on – opierając się na wypowiedziach polityków PiS – miałby zaszkodzić swojemu protegowanemu.

Widmo "polexitu"

Faktem jest, że prokurator generalny wywołał burzę – opozycja, wraz ze sprzyjającym jej środowiskiem naukowym, prawniczym i mediami liberalnymi, rozpoczęła ogólnonarodową, szkodzącą PiS dyskusję o "wyprowadzaniu przez PiS Polski z UE". – To oczywiście bzdura, ale niestety, to zadziałało. Mobilizacja elektoratu liberalnego była przez to znacząca – mówi WP polityk Zjednoczonej Prawicy związany z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Człowiek znający przebieg spotkania kierownictwa PiS na Nowogrodzkiej tuż po pierwszej turze wyborów twierdzi w rozmowie z WP, że sytuacja wyglądała jednak nieco inaczej, niż przedstawiają ją media. – Minister Zbigniew Ziobro powiedział przy wszystkich, że wniosek wysłał na polecenie premiera. To była pierwsza wyrażona tak wprost w szerokim gronie deklaracja. Morawiecki nie zaprzeczył. Ziobro działał z polecenia szefa rządu. Oskarżanie go jest zatem nieuzasadnione.

Inny rozmówca znający przebieg tej dyskusji i potwierdzający nasze informacje zaznacza, że nie padły na tym spotkaniu żadne słowa pretensji wobec Zbigniewa Ziobry. - Od początku w rządzie to premier Mateusz Morawiecki był odpowiedzialny za relacje z Unią Europejską i Zbigniew Ziobro w tym zakresie nie podejmował samodzielnych ruchów - słyszymy od polityka związanego z Prawem i Sprawiedliwością. Jak przekonuje, stawianie mocnego akcentu na sprawę ”polexitu”, która miała zmienić trendy sondażowe w większych miastach stanowi ”strategię ludzie premiera Morawieckiego, którzy próbują odsunąć od siebie sprawę taśm”. Nasz rozmówca zwraca również uwagę na słowa ministra Michała Dworczyka, który stwierdził w wywiadzie z ”Rzeczpospolitą”, że ”każdy minister odpowiada za siebie”. - CBOS, Kantar i IBRIS wskazują, że spadek sondażowy rzędu ok. 2 pkt. proc. nastąpił po ujawnieniu taśm, a nie po ujawnieniu wniosku do Trybunału - relacjonuje informator WP. Natomiast według członków sztabu wyborczego PiS zajmującymi się badaniami statystycznymi z którymi rozmawialiśmy, kluczowym elementem mobilizacyjnym opozycję na ostatniej prostej była jednak sprawa hipotetycznego "polexitu". - To spowodowało aktywizację wyborców wielkomiejskich - słyszymy.

Współwinny Trybunał

Nasi rozmówcy z Ministerstwa Sprawiedliwości wskazują również – i jest to wątek nie pojawiający się dotąd w przestrzeni publicznej – że dużą część winy za całe zamieszanie ponosi nie rząd, a… Trybunał Konstytucyjny. Człowiek z zaplecza Ziobry: – Wniosek do TK ws. TSUE nie jest problemem, problemem jest to, kiedy informacja o nim pojawiła się na stronie Trybunału Konstytucyjnego. Trzy dni przed wyborami. Ktoś nam podłożył minę. Może ktoś ze starej ekipy?

Polityk PiS, spoza resortu sprawiedliwości: – Prezes Przyłębska nie potrafiła przewidzieć skutków upublicznienia tej informacji. Nie pomaga nam. A na pewno nie pomogła w tej sprawie. Nie mieliśmy nawet czasu gasić pożaru.

Wniosek wyjaśniający do TK, w stosunku do pierwszego wysłanego w sierpniu, złożono – jak podkreślają rozmówcy związani z resortem sprawiedliwości – nie jak niepoprawnie niektórzy wskazują 17 października, a więc na ostatniej prostej kampanii, a 5 października. Ludzi z ministerstwa, w tym sztabowców Patryka Jakiego – jak słyszymy – zaskoczył jedynie termin opublikowania informacji wniosku, bo prezes TK Julię Przyłębską – jak wskazuje jeden z rozmówców – nie wiązały żadne terminy.

– Mogła to zrobić dzień po złożeniu wniosku, jak również po samych wyborach. Może to wskazywać, że Trybunał Konstytucyjny nie pracuje pod polityczny kalendarz, co w tej konkretnej sprawie okazało się być dramatem dla Zjednoczonej Prawicy w wielkich miastach – uważa rozmówca Wirtualnej Polski z partii rządzącej.

Zrzucana wina na TK i prezes Przyłębską wygląda jak przemyślana linia obrony ludzi Zbigniewa Ziobry przez atakami przede wszystkim z szeregów Zjednoczonej Prawicy. Adam Lipiński, jeden z najważniejszych ludzi w PiS, w rozmowie z wyborcza.pl przyznał wprost: – U nas nie jest tak, że my całkowicie nadzorujemy przekaz poszczególnych ministerstw. A minister Ziobro ma wyjątkowo silną pozycję. Może nie zdawał sobie sprawy z konsekwencji tego, jak to może być wykorzystane przez naszych przeciwników. Ale niestety - w polityce trzeba sobie zdawać sprawę z konsekwencji. Czy Lipiński ma na myśli jedynie konsekwencje wyborcze, czy także polityczno-personalne, jeszcze się okaże.

Jacek Czaputowicz wkracza do gry

Kolejnym elementem rozgrywek personalnych oraz wzajemnego obarczania się winą jest natomiast opinia prawna Ministerstwa Spraw Zagranicznych z 12 października, niezwykle krytyczna wobec pytania Zbigniewa Ziobry skierowanego do polskiego Trybunału Konstytucyjnego. "Przepis art. 267 TFUE jest bezpośrednio skuteczny, stanowi więc samodzielną podstawę prawną do występowania przez sąd krajowy z pytaniem prejudycjalny do Trybunału Sprawiedliwości UE. Niezależnie więc od krajowych przepisów procesowych, sąd może oprzeć się bezpośrednio na art. 267 TFUE w celu skorzystania z procedury prejudycjalne" - możemy przeczytać w liczącym 16 stron dokumencie, udostępnionym na stronie internetowej Trybunału, a podpisanym przez ministra Jacka Czaputowicza.

- Niemcy mogą interpretować traktat unijny, a my nie możemy tego robić? Mimo, iż wprost konstytucja wskazuje, że Trybunał Konstytucyjny bada zgodność traktatów z konstytucją? - mówi nam jeden z polityków prawicy dodając, że wniosek Ministerstwa Sprawiedliwości: ”dotyczy tylko interpretacji traktatów w zakresie polskiej konstytucji” a ”Trybunał nie będzie uchylał żadnego przepisu, a jedynie dokona wykładni prawa w zakresie pytań prejudycjalnych w sferze sadownictwa”.

Gdy pytamy wprost, czy jest on elementem zakamuflowanego konfliktu pomiędzy środowiskiem Zbigniewa Ziobry oraz Mateusza Morawieckiego, pada następująca odpowiedź. - Nie widzę tu konfliktu. Wytrawni prawnicy z MSZ napisali ten elaborat, czyli wymaganą przez Trybunał Konstytucyjny opinię MSZ. Minister podpisał - mówi nam nieco ironicznie polityk, dobrze znający rządowe kręgi dyplomatyczne. Inna osoba z rezygnacją dodaje, że na zewnątrz partia wysyła bardzo mieszany sygnał swoim wyborcom. Miała być w kwestii sądownictwa nieugięta, tymczasem wygląda, jakby we własnym zapleczu nie umiała opracować spójnej strategii. - Niestety zamiast działać jak zespół, wszyscy są skłóceni albo konkurują ze sobą - słyszymy.

Kto tutaj pociąga za sznurki?

Czy minister Czaputowicz tym samym wyszedł przed szereg? - Jeśli jakieś rozstrzygnięcia personalne mają zapaść, to teraz, a nie tuż przed wyborami. Czaputowicz to dla wielu wyborców PiS-u ”element obcy” z Unii Wolności. Gdyby prezes chciał go wykorzystać w walce przeciwko Ziobrze, nie byłoby to najrozsądniejsze - mówi kolejny rozmówca Wirtualnej Polski. - Według mojej wiedzy Zbigniew Ziobro wysłał to pytanie do Trybunału bez powiadomienia Mateusza Morawieckiego, za to prawdopodobnie za wiedzą Jarosława Kaczyńskiego. Generalnie jednak Jacek Czaputowicz jest ustami premiera - słyszymy od wysoko postawionego polityka Zjednoczonej Prawicy.

Jaki dalekosiężny plan może stać za takim rozwojem wypadków? - Jarosław Kaczyński nie szuka kozła ofiarnego, tylko sposobu na wyjście z twarzą z przegranego zderzenia z TSUE i sposobu na wyciszenie gwałtownej już wojny między Zbigniewem Ziobrą a Mateuszem Morawieckim - twierdzi informator WP. Przy okazji przyznaje, że ma wiedzę na temat prac nad dwoma projektami korygującymi reformę wymiaru sprawiedliwości. Jednym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego od wicepremiera Jarosława Gowina, drugim nad którym pracuje się w Ministerstwie Sprawiedliwości. Jak dodaje, prawdopodobny jest również trzeci, wykluwający się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, o czym informowała ”Rzeczpospolita”

Paradoksalnie w interesie obydwu polityków jest twierdzić, że jeden nie wiedział o tym, co robi drugi. Według niektórych naszych rozmówców, taki obrót wypadków potwierdza scenariusz, w którym Zbigniew Ziobro żegna się ze stanowiskiem i przechodzi do prac w Parlamencie Europejskim.