Makowski: "Film Sekielskich zburzył święty spokój Kościoła. Odpowiedzią na jego grzechy nie może być agresja" (Opinia)

Od "Tylko nie mów nikomu" nie na odwrotu. Według badań opinii publicznej film widziało, albo słyszało o nim, ponad 90 proc. Polaków. Wstrząśnięci byli również hierarchowie. Równocześnie dało się zaobserwować niepokojące zjawisko - agresywną, często fizyczną kontrę wobec religii. Co dalej?

"Reprezentuje sobą wszystko to, co jest zaprzeczeniem głównych zasad katolicyzmu. Hipokryzja, seksizm, homofobia, nietolerancja to cechy metropolity krakowskiego" - twierdzą uczestnicy pikiety, zorganizowanej 12 maja pod słynnym "oknem papieskim" na Franciszkańskiej 3.