Wiejas: "Porozumienie z biskupami zawarte. To grubymi nićmi szyte" (Opinia)

Biskupi proszą Polaków o udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Sam udział to jednak za mało. Głosować należy z "właściwie ukształtowanym sumieniem". Ciekawe, kto komu pisze wystąpienia – PiS biskupom czy biskupi PiS. Różnica niewielka.

Oto grupa hierarchów, wśród których, co bardzo możliwe znajdują się ci, którzy milczeli w sprawie wykorzystywania nieletnich przez duchownych, pouczają wyborców, jak mają głosować. Jakie nieprzebrane pokłady cynizmu trzeba mieć w sobie, by używać obecnie takich słów? Za jaką ciemną masę trzeba mieć Polaków? To ociera się o pogardę dla intelektu wiernych.