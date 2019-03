Makowski: ”Dyskretny urok homofobii. Rostowski rusza na poszukiwania gejów w PiS-ie” [OPINIA]

Sposób, w jaki Platforma Obywatelska odnosi się do postulatów środowisk LGBT przypomina mieszankę hipokryzji z protekcjonalizmem. Schetyna chce iść na czele Marszu Równości, ale z drugiej strony ucisza Pawła Rabieja. A teraz Jacek Vincent Rostowski stosuje homofobiczny szantaż, przypominający PRL-owską akcję ”Hiacynt”.

Cóż za ciekawa ironia losu. Z definicja chadecka Platforma Obywatelska, postawiona przed faktem dokonanym po uchwaleniu karty LGBT+ w Warszawie, ruszyła u progu wyborów europarlamentarnych na progresywną licytację z Robertem Biedroniem. Partia, która przez osiem lat nie potrafiła wprowadzić do polskiego prawa instytucji związków partnerskich ani zliberalizować reguł umożliwiających dokonanie aborcji, dzisiaj bierze na sztandary postulaty ruchów feministycznych oraz LGBT. Z tym jednym zastrzeżeniem, że jeżeli ktoś - jak np. wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej - powie na głos o co w tej grze chodzi, w obawie przez odpływem niedojrzałego tolerancyjnie elektoratu, delikwenta w upokarzający sposób się ucisza.

Nie tak szczerze

”Gdzie jest największej niezadeklarowanych gejów”?

– To nie budzi mojego entuzjazmu [podpisanie deklaracji LGBT+], ale budzi moje absolutne oburzenie to, co PiS robi, co jest szczuciem na grupy LGBT. To po prostu podłe i paskudne, a poza tym szczytem hipokryzji, bo wszyscy wiedzą, że nie ma partii politycznej w Polsce, gdzie jest więcej niezdeklarowanych gejów niż w PiS-ie i szczególnie na najwyższych pozycjach w PiS-ie – stwierdził stwierdził były wicepremier w rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24. Następnie dodał: ”Nie jest moją sprawą mówić, kto na najwyższych poziomach PiS-u jest gejem, ale uważam, że środowiska LGBT powinny się zastanowić się, czy teraz PiS nie przekroczył pewnej linii”.