Magia Tuska tym razem nie zadziałała. To cios dla opozycji

Wspólna lista do Parlamentu Europejskiego, którą patronatem miałby objąć Donald Tusk, to broń opozycji na zwycięstwo w wiosennych wyborach. Z badania dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wynika, że nie jest to broń zabójcza - PiS nie ma się więc czego bać.

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się wiosną. Praktyka poprzednich lat pokazała, że większe zainteresowanie budzą one wśród mieszkańców metropolii oraz dużych i średnich miast, a ci w przeważającej części sympatyzują z opozycją (pokazały to choćby wyniki ostatnich wyborów samorządowych). Więc to właśnie w eurowyborach, a nie w wyborach do parlamentu, które odbędą się kilka miesięcy później opozycja ma szansę pokonać PiS. Z naszego badania wynika jednak wyraźnie, że wspólna lista opozycji, to nie jest coś, co powinno spędzać sen z powiek Jarosława Kaczyńskiego. Tym bardziej, że po wycofaniu się z demolki Sądu Najwyższego - na co naciskał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisja Europejska - nie będzie już można już wprost mówić, że za łamanie praworządności grozi nam polexit.