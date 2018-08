Lech Wałęsa zgubił konia i już go nie znajdzie. Nasz sondaż

Jeśli Lech Wałęsa wierzy, że Polacy czekają, aż niczym rycerz na białym koniu wjedzie na Nowogrodzką i uratuje naród przed złym PiS, to jest w błędzie. Z sondażu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna wynika, iż większość Polaków jest zdania, że nie odegra już istotnej roli w polskiej polityce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lech Wałęsa przemawia przed gmachem Sądu Najwyższego (Forum, Fot: Andrzej Hulimka)

Przywódca wielkiej „Solidarności” dusi się w gorsecie emeryta. Co rusz, a to zaczepny tweet zamieści, a to udzieli ostrego wywiadu. Różnić je może temperatura emocji, ale gdy chodzi o politykę, adresat pozostaje od lat niezmiennie ten sam – Jarosław Kaczyński i PiS „mordujący demokrację”.

Gdy sytuacja w Warszawie robi się szczególnie gorąca, Lech Wałęsa wyrusza z Gdańska i kieruje się na Warszawę. Tak było podczas lipcowych protestów przed Sądem Najwyższym, gdy decydowała się przyszłość polskiego sądownictwa.

Lech Wałęsa wspominał o mobilizacji milionów, które wysadzą PiS z politycznego siodła. Z czasem pożądana przez niego liczba zmniejszała się, aż wreszcie 5 lipca przemawiał do – biorąc pod uwagę wcześniejsze oczekiwania – garstki protestujących. "Tą ilością to my się nie nawalczymy" – niemal jęknął były prezydent.

Lech już nie wróci

I choć nikt nie odbierze mu zasług dla wolnej Polski (gdy się pojawia zawsze jest entuzjastycznie witany), to Polacy uczestniczący w sondażu dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna nie upatrują w nim przywódcy do poprowadzenia ich do walki z PiS.

Większość, bo aż 64 proc. ankietowanych jest zdania, że Lech Wałęsa nie ma już szans na odegranie istotnej roli w polskim życiu politycznym. Wierzy w to zaledwie 15 proc. ankietowanych. Nawet wśród wyborców Platformy Obywatelskiej wiarę w powrót Wałęsy deklaruje tylko 27 proc.

WP.PL Podziel się

Bolesne dla byłego prezydenta musi być również to, że dla uczestników sondażu jest postacią obojętną. O ile odsetek osób mający do Wałęsy negatywny i pozytywny stosunek jest porównywalny - 25:27 proc., to obojętność wobec niego wyraziło aż 48 proc. uczestników badania.

WP.PL Podziel się

Zaskakujący gest Lecha Wałęsy wobec Jarosława Kaczyńskiego

Wkrótce po zakończeniu swojego protestu w obronie sądów, Lech Wałęsa zamieścił na portalu społecznościowym list do Jarosława Kaczyńskiego. Prosił w nim o wybaczenie i pojednanie.

Były prezydent napisał: "Bracie Kaczyński, za chwilę Ja i Ty wraz z naszym pokoleniem przeniesiemy się do wieczności. Chciałbym po sobie pozostawić porządek. Chciałbym też przenieść się pojednany z nieprzyjaciółmi. Nawet udało mi się pojednać z gen. Jaruzelskim a z Kiszczakiem nie zdążyłem. Jeśli coś uczyniłem przeciw Tobie proszę o wybaczenie i ja jestem wstanie Tobie i świętej pamięć Twojemu bratu ,Lechowi wybaczyć wszystko a nawet największą podłość jaką mi uczyniliście zlecając wykonanie prowokacji pod nazwą Teczki Kiszczaka”.

Choć o geście Lecha Wałęsy słyszało 49 proc. ankietowanych (51 proc. nie wiedziało o tym), a za szczerą uznało ją 38 proc. (31 proc. uważa, że propozycja była nieszczera), to uczestnicy sondażu nie mają wątpliwości – do pojednania nie dojdzie.

WP.PL Podziel się

Ponad 55 proc. badanych uważa, że wojna Wałęsa-Kaczyński nie skończy się. I mają prawdopodobnie rację, bo Lecha Wałęsa obciążył prezesa PiS odpowiedzialnością za katastrofę smoleńską, a Kaczyński odpowiedział pozwem.

WP.PL Podziel się

Badanie przeprowadzone dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna w dniach 3-7 sierpnia 2018 roku. Próba ogólnopolska osób od 18 lat wzwyż (N=1052). Kwoty dobrane według reprezentacji w populacji dla płci, wieku i miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI