Księża to żaden autorytet moralny. Co innego głoszą, co innego robią

Religia chrześcijańska jest dla Polaków ważna, ale księża głoszący nauki Kościoła, nie są dla nas autorytetem. Wynika to z badania dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego na panelu Ariadna. I jeszcze jedno – wchodzący do kin „Kler” rozbije bank.

O ile badani deklarują, że religia chrześcijańska jest dla nich ważna, a tak właśnie uważa 42 proc. ankietowanych, to sami księża nie są postrzegani tak dobrze.

Choć nauki Kościoła pełnią jeszcze stosunkowo ważną funkcje w życiu Polaków, a tak uważa 30 proc., to najwyraźniej nie docierają one do samych księży.