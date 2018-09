Strażacy - to im Polacy ufają najbardziej. Księża zaskakująco nisko. Politycy na dnie

Strażacy, żołnierze i naukowcy – to tym grupom zawodowym ufamy najbardziej. Tak wynika z badania dla Wirtualnej Polski przeprowadzonego na panelu Ariadna. Dalekie miejsce zajęli księża, którzy za sprawą filmu „Kler” znaleźli się w ostatnich dniach w centrum zainteresowania.

W naszym badaniu zapytaliśmy również o zaufanie do księży, którzy znaleźli się w centrum zainteresowania opinii publicznej w związku z filmem "Kler" Wojciecha Smarzowskiego. Wynik okazał się zaskakująco niski. Księżom jako grupie zawodowej ufa zaledwie 15 proc. ankietowanych. To mniej, niż sędziom (26 proc.) poddawanym systematycznej krytyce, dziennikarzom (20 proc. ) i prokuratorom (18 proc.). Przy czym nieufność do księży zadeklarowało aż 56 proc. ankietowanych – to znacznie więcej niż do wymienionych powyżej grup zawodowych.