Koziński: Tylko podgrzewają napięcie. Ostre słowa Dudy w rocznicę 1 września [OPINIA]

I nawiązał do serii zachowań polityków opozycji w strefie przygranicznej. Nawiązał w sposób szalenie radykalny – jasno bowiem powiedział, że tego typu działania w przeszłości doprowadzały do tego, że Polska znikała z mapy Europy. - Apeluję do wszystkich organów państwa o wyciąganie stanowczych konsekwencji wobec takich działań – wobec tych, którzy nie wiedzą, co to jest Polska pisana wielką literą - podkreślał Duda.