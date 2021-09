Koziński: Campus Polska. Nowa jakość w polityce, która niekoniecznie coś zmieni [OPINIA]

Ale też jeśli liderzy Platformy uznają, że ten Campus da im zwycięstwo w najbliższych wyborach, to się mogą grubo pomylić. Bo jednak sam fakt, że tu i teraz zdobyli zainteresowanie młodzieży, wcale nie znaczy, że będą oni ich wyborcami na lata. "Starzenie się to proces odkrywania, że wszystko, w co się wierzyło, będąc młodym, to fałsz. A wszystko to, co się w młodości odrzucało, okazuje się prawdą" – to znów Zafon z "Pałacu Północy". Uniwersalna prawda. W polityce też ma swoje zastosowanie.