Koziński: "Parada Równości była bardzo efektowna. Może to kosztować opozycję wiele punktów w wyborach" (Opinia)

Rafał Trzaskowski – jeśli się nie odetnie od zdarzeń z tegorocznej Parady Równości – na stałe już sklei opozycję z lewicowym światopoglądem. Dla PiS to wymarzona wręcz sytuacja.

Ale o ile konsekwencje polityczne zakazu z 2005 r. były dalekosiężne, to już same parady przestały robić na kimkolwiek wrażenie. Od 2006 r. nikomu nawet nie przyszło do głowy ich zakazywać – ale też nikt na przemarsze środowisk LGBT nie zwracał uwagi. Przestały one przykuwać uwagę do tego stopnia, że w 2010 r. parada w ogóle się nie odbyła. Zabrakło zainteresowania, sponsorów, wszystkiego.