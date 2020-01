Koziński: Janusz Korwin-Mikke wspiera rosyjskie kłamstwa. Problem z nim się pogłębia (Opinia)

Wcześniej Janusz Korwin-Mikke jeździł na okupowany Krym, teraz nie popiera sprzeciwu przeciw kłamstwom Putina. Jego ekstrawertyzm to maska przykrywająca groźne poglądy.

Janusz Korwin-Mikke jako jedyny nie wstał po przyjęciu przez Sejm uchwały ws. kłamstw historycznych Rosji (Forum, Fot: JACEK DOMINSKI/REPORTER)

Janusz Korwin-Mikke ma konto na Instagramie - ale przeglądając je, trudno uwierzyć, że jego przeciętny zwolennik ma średnio 20 lat. Bo konto jest nudne. Dominują typowe dla każdego polityka zdjęcia: konferencje, wywiady, spotkania z innymi politykami. Ani jednej foty, która mogłaby porwać młodzież Instagrama uwielbiającą.

I to dziwi, bo Korwin-Mikke w ostatnich latach pokazał, w jaki sposób stać się bohaterem zdjęć, które biją rekordy lajków i podań dalej. Choćby fotografia z Parlamentu Europejskiego, na której widać, że śpi. Gdy teraz pojawił się w Sejmie, natychmiast w sieci pojawiła się niemalże bliźniacza fota. A zaraz po niej zdjęcie z psem, któremu JKM rzuca pod nogi petardy.

Tak się dziś robi zasięgi w sieci. Gdyby ktoś miał z tym problem, warto warsztat Korwin-Mikkego podglądać.

Wyżej wymienione historie można potraktować w kategoriach żartu. Zdjęcia z Sejmu w czwartek, na którym widać Korwin-Mikkego siedzącego, podczas gdy reszta posłów na stojąco oklaskuje przyjęcie uchwały potępiającej kłamstwa Rosji, już nie. W ten sposób wpisuje się on w rosyjską politykę relatywizowania wszystkiego i banalizowania zła oraz krzywd, które Rosja wyrządza innym krajom.

Dla kogo Korwin jest użyteczny?

W polskim życiu publicznym od dawna mamy problem z Korwin-Mikkem. Z jednej strony jest ekstrawertykiem, który dodaje mu kolorytu. Można się z niego śmiać, można się na niego zżymać, ale bez dwóch zdań jest indywidualistą, ciętymi komentarzami dowodzącym swojej inteligencji.

O ile w polityce lat 90. barwnych osób mieliśmy dużo więcej, to teraz coraz bardziej partie przypominają korporacje produkujące niemal identycznych posłów i posłanki - różniących się od siebie jedynie odcieniem żakietu, czy kolorem krawata. Na ich tle JKM, z nieodłączną muszką pod szyją, świeci światłem jasnym i niczym niezakłóconym.

Oddzielna sprawa, że do tego światła już przywykliśmy, ekstrawagancja Korwin-Mikkego też się mieści w pewnych granicach. I widać, że to maska przykrywająca bardzo groźną treść.

Bo coraz częściej zachowuje się on albo jako rosyjski agent wpływu, albo - posiłkując się językiem Lenina - użyteczny idiota Rosję wspierający. Inaczej nie da się wytłumaczyć jego wizyt na okupowanym Krymie, czy teraz przy czwartkowym głosowaniu w Sejmie.

To nie rżnięcie głupa

Problem w tym, że Korwin-Mikke cały czas uchodzi za idola, punkt odniesienia dla młodzieży. Jego zwolennicy podpatrują jego zachowania - i przy okazji przesiąkają proponowanym przez niego relatywizmem w stosunku do Rosji.

To tym groźniejsze, bo relatywizacja wszystkiego, co możliwe, co niekorzystne dla Moskwy, to ulubiony sposób działania Kremla. Tak się zachował Władimir Putin, gdy w grudniu oskarżył Polskę o to, że doprowadziła do wybuchu II wojny światowej.

Ordynarne kłamstwo, wie to każdy - ale w Rosji znajdzie zwolenników. Na świecie też specjalnie nie oburzyło, protesty przeciwko słowom prezydenta złożono na szczeblu niskim, bo ambasadorskim. Dlatego tym ważniejsza jest zdecydowana reakcja polskich polityków. A gdy posłowie przyjmują przez aklamację właściwą w tym miejscu uchwałę, Korwin-Mikke siedzi.

Jeśli ktoś ma wątpliwości odnośnie intencji polityki rosyjskiej, powinien zajrzeć do najnowszego wydania "Russia in Global Affairs" (dostępne w internecie po rosyjsku i angielsku). Jest w nim tekst Siergieja Ławrowa, szefa MSZ Rosji, który można uznać za kwintesencję bezczelnej, podchodzącej pod hipokryzję, relatywizacji historii i banalizacji zła.

Cały tekst zbudowany jest wokół głównej tezy: Rosja kocha pokój i robi wszystko, żeby panował wszędzie na świecie. Wystarczy przypomnieć, co Kreml niedawno zrobił na Ukrainie, w Gruzji, czy robi teraz w Syrii, by udowodnić Ławrowowi zakłamywanie rzeczywistości.

Ale widać, że on sobie z tego nic nie robi. W tekście oskarża cały świat o to, że krzywdzi Rosję (choćby obejmując zakazem wizowym mieszkańców "rosyjskiego Krymu" - tak pisze, zdziwiony zakazem, podkreślając, że to sprzeczne z liberalną doktryną). Dodaje, że widać przykłady "próby prywatyzacji" zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami, a przecież to wielki rosyjski triumf okupiony ogromnymi stratami. Oczywiście, o współpracy Moskwy z Berlinem w latach 1939-1941 ani słowa. I tak dalej, i tak dalej - podobnych cytatów jest tam mnóstwo.

Ten tekst najlepiej dowodzi, że z Rosją dyskutować się na tej płaszczyźnie nie da - bo to nie szermierka na argumenty, tylko zwykła propaganda służąca zakłamywaniu historii. Pozostaje nam więc wysyłać możliwie najmocniejsze oświadczenia, które o prawdzie historycznej by zaświadczały.

I gdy Sejm próbuje taki komunikat wysłać, Korwin-Mikke siedzi. Można by to spointować cytatem z niego samego o tym, że "rżnie głupa". Ale wiadomo, że to człowiek inteligentny, także on nikogo nie rżnie. On jest po prostu niebezpieczny dla polskiej racji stanu.

