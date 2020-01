Piotr Witwicki: Wybory prezydenckie 2020. Kandydaci zaskoczą Polaków [Opinia]

W tej kampanii nie będzie faworyta. Andrzej Duda zdecydowanie prowadzi w sondażach, ale prawdziwy wyścig dopiero się zacznie. Na razie trwa kompletowanie drużyn, które będą wspierać kandydatów. Scenariusz kampanii wytyczą pogłębione badania społeczne, które zamówiły już największe sztaby - pisze Piotr Witwicki.

Gdy w jednym z wewnętrznych sondaży wyszło, że Andrzej Duda wygrywa wybory w pierwszej turze, to otoczenie prezydenta robiło wszystko, by badanie to nie dotarło do mediów. Strach przed demobilizacją jest ogromny. Mocne słowa z grudnia pod adresem sędziów mają na celu zagrzewanie najwierniejszych zwolenników. W poprzedniej kampanii Andrzej Duda zasypał wyborczymi zapowiedziami. Dziś może się chwalić tym, że dotrzymał większości zobowiązań, ale nie ma już czego obiecywać.