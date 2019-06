Koziński: "Europejskie rozdwojenie jaźni" (Opinia)

Premier Mateusz Morawiecki wyjechał do Brukseli. Polski rząd będzie raczej mógł mówić o sukcesie na niedzielnym szczycie UE, jeśli nie uda się na nim wybrać nowych władz Unii, a nie wtedy, gdy to się uda.

Widmo Fransa Timmermansa krąży nad Europą. Gdy przywódcy unijnych państw usiądą w niedzielę do stołu, by rozmawiać o obsadzie najważniejszych stanowisk w UE w kolejnej kadencji , jego kandydatura będzie na samym szczycie listy.

Utrzyma się? Pomysł, aby to Holender został nowym szefem Komisji Europejskiej, jest klasycznym wyborem najmniejszego zła. W zawiłym gąszczu negocjacji, raf, które trzeba w nich omijać i mielizn, na których można osiąść, jego kandydatura to dziś tylko element rozmów. Kolejny ruch na szachownicy.

Być może zwycięski, tego cały czas wykluczyć nie można. Ale jego ewentualny wybór nie byłby formą docenienia jego kompetencji. Nie chodziłoby w nim o to, żeby go uczynić prawdziwym europejskim liderem, tylko o to, by zrobić na złość tym, którzy go nie chcą. O nic więcej.