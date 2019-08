Kamil Sikora: "Rzecznik dezinformacji, czyli jak z 80. rocznicy II wojny światowej zrobiono kolejny etap wojny PiS-PO?" (Opinia)

To się musiało stać. Z najważniejszej historycznej rocznicy tego roku politykom udało się zrobić element partyjnej wojny. Wszystko za sprawą rzecznika prezydenta Dudy, który jest odpowiedzialny za zamieszanie z zaproszeniem Donalda Tuska na uroczystości 1 września.

Idą wybory, to się nie mogło skończyć inaczej. Od kilku lat stałym elementem przygotowań do państwowych uroczystości jest kwestia zaproszenia (lub nie) Donalda Tuska . Przed 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej mamy kolejną odsłonę tego sporu.

Rzecznik Andrzeja Dudy powiedział portalowi Gazeta.pl, że Tusk nie został zaproszony. Oczywiście politycy opozycji, dziennikarze krytycznie patrzący na PiS, a także internetowi komentatorzy, zdążyli już rozedrzeć szaty. Pisano, przede wszystkim na Twitterze - głównym miejscu takich burz w naparstku wody, że to kolejny przykład partyjniactwa, małostkowości i w ogóle braku szacunku.

Kiedy po kilku godzinach do Błażeja Spychalskiego zadzwoniła moja redakcyjna koleżanka, powiedział zupełnie co innego. - Donald Tusk jako były premier oczywiście został zaproszony, tak jak każdy były premier i prezydent - oznajmił. I przekonywał, że wszystko to wina dziennikarzy z Gazety.pl, bo ci zapytali o "zaproszenie dla szefa Rady Europejskiej", a nie dla "byłego premiera" czy po prostu dla "Donalda Tuska".