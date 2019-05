Kacprzak: "Tylko nie mówcie nikomu, że nadciąga burza z piorunami" (Opinia)

Ostatnie tygodnie przed wyborami przyniosły przyspieszenie. Jak w dobrym filmie co chwilę mamy zwrot akcji. Partie i ich sympatycy nie nadążają już nawet ustalać jednej wersji wydarzeń i jednolitego przekazu. Sprawy nie ułatwił im dokument Tomasza Sekielskiego "Tylko nie mów nikomu".

A, że oprócz wyciągnięcia na światło dzienne spraw rodzinnych zarzuca i udowadnia byłemu prezesowi, a obecnemu premierowi, pazerność i kłamstwa? To znów wiele osób nie wie jak się do tego odnieść, by nie zostać na polu boju z poczuciem walki podjętej bez sensu.

Póki co obozowi premiera udało się obśmiać zagrożenie płynące z innych doniesień książkowych redaktora Piątka. Ale i tu mogą się zacząć pojawiać niewygodne pytania. Z każdym dniem do książki, na spokojnie, zacznie zaglądać coraz więcej osób.

"Tylko nie mów nikomu" - zapadła krępująca cisza...

Szczytem rozchwiania były z całą pewnością reakcje na film braci Sekielskich. Tytuł "Tylko nie mów nikomu", całkiem dosłownie i to na wiele godzin, wzięli sobie do serca ci, którzy w swojej politycznej strategii lubili z Kościołem stać w jednym rzędzie, wygłaszać w jego imieniu naukę o patriotyzmie i być Kościoła najwierniejszymi obrońcami.

Tylko "Wiadomości" TVP nazwały rzeczy w swoim stylu. Przystąpiły do bezpardonowego ataku bez cienia wątpliwości, że to "atak na Kościół" i że "to PO ma problem z pedofilią". Brakło cierpliwości by wsłuchać się w głos niektórych hierarchów, którzy za film podziękowali. Na wszelki wypadek większość polityków PiS wolała siedzieć cicho. Zwłaszcza ta cisza twitterowa była szczególnie widoczna i przez wielu wytykana.