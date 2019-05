Uderzenie w premiera i jego rodzinę. Wróblewski: "Warto znać granice cynizmu" [OPINIA]

"Mateusz Morawiecki adoptował dwoje dzieci" – obwieścił Polsce w tonie sensacji jeden z brukowców. Ta publikacja wstrząsnęła światem polityczno-medialnym. Wszyscy stanęli murem za premierem i jego rodziną. Okładkę tabloidu uznano za atak. Dziś mało kto ma wątpliwości, że wszystko było uzgodnione. Komentatorzy mówią o "ustawce" otoczenia Mateusza Morawieckiego z popularną gazetą.

Dziś jednak mało kto ma wątpliwości, że publikacja ta była uzgodniona z samym premierem i jego otoczeniem. "Super Express" postanowił pomóc Mateuszowi Morawieckiemu. Wykorzystać uderzenie w szefa rządu książką "Delfin", która właśnie się ukazała, a która zawiera sporo niekorzystnych dla premiera informacji (rzecz jasna nie o adopcji, bo to akurat coś pięknego, za co szefowi rządu należą się wyrazy uznania i szacunku).

– Dzisiejsza publikacja "SE" to nic innego niż nadanie rozgłosu szmatławej książeczce, o której pies z kulawą nogą by się nie zajaknął. Tak wygląda "rozbrajanie bomby", czy może jednak jej uzbrajanie? – pytał retorycznie publicysta Krzysztof Feusette na Twitterze.

"Ustawka, cofamy wyrazy wsparcia"

Sprawa publikacji od początku była dziwna. Współpracownicy premiera i politycy PiS nie krytykowali okładki i publikacji "Super Expressu". W ogóle się do niej nie odnosili. Uderzali jedynie w autorów książki "Delfin". Tabloidu nie skrytykował nawet sam premier Mateusz Morawiecki, który był pytany o okładkę brukowca w piątek przez dziennikarzy. I to już wywołało wielkie wątpliwości. I zrodziło niewygodne dla tabloidu i ludzi premiera pytania.

"Jeżeli była to zaplanowana akcja, to nie ma już żadnych granic" – skomentował wywiad i publikację "SE" na Twitterze dziennikarz Patryk Michalski z RMF FM.

"No, to żaden skandal. A nawet już pewne, że ustawka. Domyśliłem się po tym, że dzieci nie mają wypikselowanych twarzy na okładce. Zatem cofam swoje słowa współczucia dla Mateusza Morawieckiego. Cisną mi się na usta inne" – komentował politolog Marek Migalski.

Adam Buła, "Polska The Times": "To, że publikacja w SE była ustawką gazety z otoczeniem premiera, z okazji premiery niewygodnej dla premiera książki, jest opcją najbardziej prawdopodobną. To wystarczy, by naprawdę zacząć bić na alarm: czy tej władzy ze strachu aby kompletnie nie odp...a".