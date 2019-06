Kacprzak o filmie Vegi: "Prezes i opozycja mają się czego bać" [OPINIA]

Uderz w stół, a nożyce się odezwą. Zapowiedz, że robisz film, który ma pokazać politykę taką, jaka jest, a do odpowiedzi poczuje się wezwany PiS.

Zanim Patryk Vega ujawnił cokolwiek ze swojej nowej produkcji, to już z wyprzedzającym atakiem ruszyła najpierw Krystyna Pawłowicz, a zaraz potem prezes Jarosław Kaczyński. Choć on, być może, zdążył zobaczyć już filmową scenę ze swoją posłanką w roli głównej. Zadziwiające jest to, że póki co, filmu nie boi się, ani nie atakuje reżysera nikt, kto byłby związany z inną partią niż partia rządząca.