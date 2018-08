Jaka choroba dręczy Jarosława Kaczyńskiego? "To jego prywatna sprawa" - nasz sondaż

Stan zdrowia polskich polityków, nawet tych najważniejszych, to ich prywatna sprawa. Tak uważają uczestnicy sondażu przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna.

Często lubimy się powoływać na przykłady płynące do nas zza Oceanu. Amerykanie robią coś tak, a tak. Są dobrzy w tym, a w tym. W przypadku prezydenta USA, najpotężniejszego człowieka świata, Biały Dom regularnie ogłasza raporty o stanie zdrowia prezydenta. A właściwie ogłaszał regularnie, bo Donald Trump początkowo odmawiał podania tych wrażliwych danych. Tymczasem wraz z każdym tweetem prezydenta, rosły obawy Amerykanów. Nie tyle o jego zdrowie fizyczne, co psychiczne. Po wielu miesiącach ujawniono w końcu stan zdrowia Trumpa: psychicznie i fizycznie nie odbiega od normy dla 70-latków.

Jego zdrowie, jego sprawa

Obowiązku przedstawiania danych medycznych w Polsce nie ma, więc muszą wystarczyć nam informacje dozowane przez polityków PiS. A w nich – albo prezes jest przeziębiony, albo ma chore kolano, albo zaatakowała go infekcja bakteryjna, albo chore kolano zaatakowala na nieszczęście infekcja bakteryjna. Jakiekolwiek są powody przedłużającej się absencji Jarosława Kaczyńskiego, to okazuje się, że Polacy uważają, że to jego prywatna sprawa. Dotyczy to zresztą nie tylko prezesa PiS, ale również innych prominentnych polityków – zarówno obozu rządzącego jak i opozycji.