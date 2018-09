Historia alternatywna. Prof. Bronisław Geremek – nie taki on wielki, jak uważacie

Profesor Bronisław Geremek nie zasłużył na hołd i najwyraźniej nie jest Europejczykiem. Jego zasługi dla wolnej Polski też nie są tak duże, jak uważają ludzie, którzy pamiętają go z czasów opozycji antykomunistycznej. Tak uważa IPN.

Tekst zacznę w najgorszy z możliwych sposobów, bo od zagadki. Dlaczego? Bo sam nie jestem w stanie jej rozwiązać i proszę o pomoc. Do rzeczy, które z poniższych stwierdzeń uważasz za nieprawdziwe:

„W hołdzie prof. Bronisławowi Geremkowi (1932-2008) patriocie, Europejczykowi, historykowi, opozycjoniście, współtwórcy demokratycznej Polski, ministrowi spraw zagranicznych (1997-2000), który wprowadzał Polskę do NATO oraz działał na rzecz wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, posłowi do Parlamentu Europejskiego (2004-2008)”.