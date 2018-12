Grzegorz Łaguna: Władza idzie po białe kołnierzyki. Czeka nas "wiosna taśm"

Wszystko wskazuje na to, że afera KNF – ta właściwa, z Markiem Chrzanowskim i Leszkiem Czarneckim – to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Nagrań z udziałem urzędników i polityków może być znacznie więcej. Jarosław Kaczyński obawia się przyklejenia PiS-owi łatki "aferzystów".

– To jest prawdziwa afera KNF – mówił prokurator krajowy Bogdan Święczkowski o zatrzymaniu byłych szefów Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie SKOK Wołomin. A większość dziennikarzy nie ma wątpliwości – akcja skierowana przeciwko urzędnikom to wyjątkowo perfidna próba odwrócenia uwagi od korupcyjnej propozycji Marka Chrzanowskiego.

Mówiąc w skrócie – aferę KNF trzeba kryć, rozmywać polityczną odpowiedzialność i udawać, że w tej sprawie istnieje jakiś bliżej nieznany układ. Należeć może do niego co najwyżej opozycja. Ale na pewno nie władza.