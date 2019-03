Gostkiewicz: Mam dość Polaków-alkoholików za kierownicą. I nie mam dla nich litości [OPINIA]

Jeżeli prawdą jest, że żona Ryszarda Kalisza prowadziła auto po alkoholu, kobieta poniesie konsekwencje – zawodowe, towarzyskie, a być może i prawne. Ale nie ona jest problemem. Problemem jest ponad 100 tysięcy pijanych kierowców – a to tylko ci, co wpadli w 2018 r. Nie mam dla nich litości.

Czy to naprawdę jest takie trudne – pójść na spotkanie z ludźmi i – wiedząc, że następnego dnia trzeba wsiąść za kółko – po prostu nie pić? Czy te miliony Polaków, które uważają, że można po niewielkiej ilości prowadzić, naprawdę muszą, po prostu muszą, tę niewielką ilość w siebie wlać? Po co? Po co kusić licho?

Wygląda na to, że pochłaniamy procenty jak Brytyjczycy five o’clock tea. Dziewięćdziesiąt cztery procent Polaków po 15 roku życia piło alkohol. A co najgorsze - aż 30 proc. polskich kierowców przyznało, że mogło prowadzić po alkoholu - podaje serwis Moto.pl. Z kolei 3,5 mln jest zdania, że jazda po niewielkiej ilości alkoholu powinna być dozwolona, a jedna czwarta kierowców przyznaje się do jazdy pod wpływem alkoholu. Na dodatek ponad 40% zdarzyło się jechać na kacu – wynika z badań KANTAR TNS dla Ergo Hestia.