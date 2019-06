Gostkiewicz: Arabski winny. To namiastka wyroku, jaki chciał usłyszeć prezes PiS [OPINIA]

Według narracji PiS w wyroku na Tomasza Arabskiego wszystko jest nie tak. Nie za samą katastrofę, a za niedopełnienie obowiązków służbowych. Nie po wielkim śledztwie Macierewicza, ale z oskarżenia bliskich ofiar. No i na ławie oskarżonych zasiadł jeden człowiek i nie był to Donald Tusk.

Czyli szef KPRM dostał wyrok za to, że w ogóle dopuścił do tego, że lot prezydenta Kaczyńskiego (o wykorzystanie samolotu wnosiła Kancelaria Prezydenta) do Smoleńska się odbył. Zresztą dopuścił również do lotu Tuska trzy dni wcześniej, a też nie powinien, bo na lotnisku w Smoleńsku lądowanie samolotów o statusie HEAD nie było dopuszczalne.