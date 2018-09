Duda i jego otoczenie nie wytrzymali presji. Potencjalny PR-owy sukces zmienili w festiwal żenady

Połajanki dziennikarzy, groteskowe tłumaczenia i chwalenie się, że Andrzej Duda dostał od Donalda Trumpa mazak, pokazują totalne zagubienie obozu prezydenta. Wizyta w USA, która miała być PR-owym sukcesem, z dnia na dzień staje się coraz większym obciążeniem.

Z ludzkiego punktu widzenia nawet jakoś można to zrozumieć: wreszcie, po 3 latach kadencji Andrzeja Dudy, amerykański prezydent zgodził się go przyjąć w Białym Domu. Przy polskiej miłości do USA taka wizyta to zawsze potężny zastrzyk politycznego kapitału, prestiżowa sprawa. Nawet jeśli z Waszyngtonu nie przywiezie się nic ponad 138 deklarację, że spróbujemy znieść wizy, zdjęciami z Białego Domu będzie można się pochwalić w kampanii wyborczej, która przecież już za pasem.