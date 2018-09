Duda oblał test z lojalności. Na konferencji z Trumpem pokazał, że UE to dla niego "wyimaginowana wspólnota"

Kiedy plują na twoją rodzinę, to jej bronisz. Andrzej Duda uważa inaczej - kompletnie nie zareagował na głupoty wygadywane przez Donalda Trumpa na temat Unii Europejskiej i wymiany handlowej. Przysłuchiwał się atakom prezydenta USA, tak jakby one nie dotyczyły nas.

- Zostaliśmy okradzeni przez Chiny, zostaliśmy okradzeni przez - proszę mi wybaczyć, panie prezydencie - Unię Europejską, której jesteście częścią. Zostaliśmy oszukani przez wszystkich - stwierdził Trump, na co Duda kompletnie nie zareagował, choć ten moment, gdy Trump zwrócił się bezpośrednio do niego był ku temu doskonałą okazją. Polski prezydent milczał także, gdy dalej Trump kpił nieco z szefa Komisji Europejskiej i z samej Unii, opisując błyskawiczny przyjazd Junckera, kiedy tylko zagroził mu zerwaniem dotychczasowych porozumień handlowych.

Duda miał też okazję odciąć się od błędnych tez i poglądów Trumpa na handel międzynarodowy kiedy amerykański dziennikarz spytał go o wypowiedź Trumpa i o stanowisko Unii. Chciał też wiedzieć, czy Duda przywiózł do Waszyngtonu jakąś wiadomość z Brukseli. Polski polityk nie odniósł się do tego ostatniego wątku, za to płynnie wszedł w narrację Trumpa. Przekonywał, że rozumie jego hasło "America first", a sam jako prezydent Polski wyznaje zasadę "Poland first".