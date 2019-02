Bruncz: "Papież ucałował dłoń ofiary księdza pedofila. Przyznał, że Kościół zdradził ideały" (Opinia)

Watykańskie spotkanie na temat wykorzystywania seksualnego małoletnich przez duchownych i świeckich pracowników Kościoła to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze wydarzenie w Kościele rzymskokatolickim ostatnich dekad. I jednocześnie najtrudniejszy sprawdzian dla papieża Franciszka.

To przez przypadki molestowania seksualnego najsłabszych bankrutowały diecezje w USA (lista jest wciąż otwarta), setki tysięcy katolików występowały z Kościoła, a wiarygodność Kościoła jako autorytetu moralnego została zachwiana w posadach lub rozsypywała się w pył. Sprawa nie jest nowa, jednak era mediów elektronicznych, błyskawicznego przepływu informacji i zaiste błogosławionego rozluźnienia zabetonowanych na wieki więzów między Kościołem a strukturami państwowymi przeszła do historii, o czym świadczy chociażby Irlandia.

Zdjęcie robi rzeczywiście wrażenie i nie osłabia tego polityczna obstawa posłanki Joanny Scheuring-Wielgus, która miała wręczyć papieżowi Franciszkowi raport nt. polskich biskupów tuszujących przestępstwa seksualne księży. Nie wiemy, co jest w owym "raporcie”, czy to nie jest po prostu hejterski list pod adresem Kościoła hierarchicznego. Jednak bez względu na intencje posłanki, sprawa, wokół której zebrali się biskupi z całego świata i ofiary molestowania seksualnego, ma potężną siłę rażenia na zewnątrz i wewnątrz Kościoła.

Lisiński, traktowany nawet jeśli nie z wrogością to z podejrzliwością, uchodził za natręta jednej sprawy, wścibiającego swój nos w kwestie, od których świeccy powinni się trzymać z daleka i wszystko pozostawić mężczyznom w koloratkach. Bo jak wiadomo, księża i biskupi wiedzą najlepiej, jak naprawić to, co sami umożliwili lub czego się wręcz dopuścili.