Borys Budka nowym przewodniczącym PO. Wróblewski: "Długi marsz maratończyka" (Opinia)

Borys Budka zdeklasował rywali w wyścigu o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Wybory wewnętrzne zakończyły się w pierwszej turze. Dzięki temu cała partia będzie mogła skupić się na kampanii prezydenckiej Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. PO wychodzi z tych wyborów wzmocniona. A nowy szef zyskał bardzo silny mandat do rządzenia.

To nieoceniony dla opozycji ruch do przodu.

Związał się z tzw. frakcją młodych, która dominuje w mediach i jest najbardziej aktywna w kampaniach. Wyczuł moment, zgromadził wokół siebie ludzi i przystąpił do realnej walki o schedę po Schetynie. Wygrał. Co najmniej kolejne cztery lata Budka będzie dzielił i rządził w partii. Cel: odsunąć PiS od władzy.

Wiadomo, że w partyjnych strukturach awansują młodzi. Do stanowisk przymierzani są już Marcin Kierwiński (jako nowy sekretarz generalny) czy Sławomir Nitras (od dawna ma chrapkę na szefostwo w klubie parlamentarnym, ale nowy szef klubu – jak zapowiada Budka – będzie wybrany dopiero po konsultacjach; niewykluczone, że będzie to kobieta). Do zarządu dopuszczeni zostaną najbardziej aktywni politycy PO, jak Cezary Tomczyk, współtwórca zwycięskiej kampanii Rafała Trzaskowskiego (ten będzie wiceszefem PO) w Warszawie i człowiek, z którym – jak żartują dziennikarze i wydawcy programów politycznych – politycy PiS boją się występować w telewizyjnym studiu. Agnieszka Pomaska może zostać za to wiceprzewodniczącą partii.