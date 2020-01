Wróblewski: "Grexit, czyli koniec epoki Grzegorza Schetyny w PO. Wiatr zmian zmiótł lidera" (Opinia)

Rezygnacja Grzegorza Schetyny z ponownego ubiegania się o stanowisko szefa PO zasmuciła polityków PiS. Schetyna jako lider największej partii opozycyjnej był dla obozu władzy najłatwiejszym przeciwnikiem. W Platformie ulga, w pozostałych partiach – na Lewicy i w PSL – obawa o odbudowanie się zblazowanej dziś formacji. Z Borysem Budką na czele PO może znów stanąć na nogi.

Obecny (jeszcze) szef PO wie, że nie może być dłużej twarzą największego opozycyjnego ugrupowania. Że przegra wewnętrzną rywalizację. A jeśli jakimś cudem tak by się nie stało, to każde kolejne wybory ze Schetyną na czele będą dla PO stracone.

Faworytem w wyścigu o przywództwo w PO jest dziś Borys Budka, szef klubu parlamentarnego tej partii, który niedawno zastąpił w tej funkcji człowieka Schetyny, Sławomira Neumanna. Instytut Badań Spraw Publicznych na zlecenie Wirtualnej Polski przygotował zresztą sondaż, z którego wynika, że to Budka jest najbardziej popularnym kandydatem na szefa Platformy spośród wszystkich pretendentów (więcej TUTAJ ). Z kolei według październikowego badania WP, aż 2/3 wyborców PO chciało dymisji Schetyny. On sam regularnie wypadał najgorzej w sondażach zaufania spośród wszystkich polityków opozycji i nie tylko.

Czy korzystny trend dla Budki – byłego ministra sprawiedliwości w rządzie Ewy Kopacz – się utrzyma? Do wyborów w PO jeszcze trzy tygodnie. Jeśli Budka – jeden z najsprawniejszych medialnie polityków Platformy – nie popełni rażących błędów, zostanie nowym liderem. – Tomek Siemoniak, przy całej sympatii do niego, nie jest nową jakością. Gdyby zdecydował o kandydowaniu kilka dni po rezygnacji Schetyny, wrażenie byłoby inne. Bo teraz Grzegorz, namaszczając go na konferencji, właściwie "spalił" jego kandydaturę – przekonuje nas polityk z władz partii.