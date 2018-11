Beata Szydło "coś robi", ale dalej nie wiemy "co". To na pewno rzeczy wielkie, tyle że tajne

Ogłoszenie na stronie praca.money.pl. "Pensja 14 tys. zł, mieszkanie służbowe, dwie limuzyny, ochrona. Zakres obowiązków reguluje zatrudniony.” Wzięlibyście taką robotę? Ja kręciłbym nosem na warunki, ale ostatecznie brałbym. A tu klops. Fucha już zgarnięta. Zatrudnili Beatę Szydło.

Dlaczego nie dostałem tej roboty? Czytam anons jeszcze raz, a tu drobnym drukiem dopisano, że od kandydata wymagana jest: "Skromność, pracowitość, odpowiedzialność, pokora, służba Polakom". No, rzeczywiście, tych wyśrubowanych warunków nie spełniam.

Oczywiście takie ogłoszenie nigdy nie zostało opublikowane. Powody są dwa – firmy prywatne potrafią liczyć i takiego fachowca od niczego nigdy by nie zatrudniły, a firmy państwowe (tak właśnie potraktuję Kancelarię Prezesa Rady Ministrów) nie zatrudniają ludzi z ulicy, tylko sprawdzonych towarzyszy/towarzyszki. Takich jak wicepremier ds. społecznych Beata Szydło.

Suweren nic nie wie, ale taki już niedoinformowany jest

Gorzej, że precyzyjnej odpowiedzi nie potrafi udzielić również Centrum Informacyjne Rządu. To genialne w swojej prostocie pytanie postawił Wiktor Ferfecki z „Rzeczpospolitej”. Oto odpowiedź: „Pani Beata Szydło, wiceprezes Rady Ministrów, jest przewodniczącą Komitetu Społecznego Rady Ministrów (...) utworzonego zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. (...), do zadań którego należy zapewnienie koordynacji działań i sprawne podejmowanie decyzji w sprawach społecznych".

To że Beata Szydło kieruje komitetem wiemy bez CIR. Po takiej odpowiedzi nadal nie wiemy jednak czym zajmuje się wicepremier, bo żadnych regulacji mówiących o zakresie jej obowiązków, najzwyczajniej tam nie ma.

Zobacz, co o współpracy z Beatą Szydło powiedział minister Jacek Sasin:

- Z Beatą Szydło nie pracowałem w rządzie w związku z tym nie potrafię tutaj zobaczyć tej różnicy – wypalił minister Sasin. Hofman, ciągnął rozmowę, aż po kilku sekundach dotarła do niego ta porażająca odpowiedź. - Jak mówisz, że z nią nie pracujesz (...) Beata Szydło jest wicepremierem w twoim rządzie? Zmieszany minister doprecyzował, że nie pracował z nią jako z głównym szefem. Dodał, że nie chciałby aby powstał przekaz sugerujący, że "Beata Szydło nic nie robi".

Jest! Wreszcie mamy trop

Wiemy więc, że Beata Szydło coś robi, ale dalej nie wiemy, co robi. Tej wiedzy nie wydobyli z urzędników KPRM również posłowie Krzysztof Truskolaski (Jaki jest zakres obowiązków Beaty Szydło?/ Jakie są efekty pracy Beaty Szydło jako wicepremiera do spraw społecznych?/ Jak działania Beaty Szydło przyczyniły się do poprawy sytuacji rodzin i wspierania aktywności zawodowej?) i Grzegorz Furgo.