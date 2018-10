Bawaria to stara fascynacja Kaczyńskiego. Prezes PiS stawiał ją za wzór już ćwierć wieku temu

Stałym elementem wizyt Jarosława Kaczyńskiego na Podkarpaciu jest zapowiedź stworzenia tam drugiej Bawarii. Prezes partii, w której germanofobia jest jednym z elementów tożsamości politycznej, darzy niemiecki land sympatią i podziwem. Dowody sięgają początku lat 90.

"Czy nie dałoby się tutaj, na tej ziemi, na ziemiach pogranicznych wobec Podkarpacia, tych najbliższych, zbudować polskiej Bawarii?" - pytał na konwencji w Rzeszowie Jarosław Kaczyński . Można tylko przyklasnąć, bo Bawaria jest trzecim najzamożniejszym landem (biorąc pod uwagę PKB per capita) i szóstą gospodarką Unii Europejskiej (gdyby wyodrębnić ją z Niemiec). To tam siedziby mają wielkie, znane na całym świecie firmy: BMW, Audi czy Siemens.

Jednak Bawaria nie stała się gospodarczą potęgą tylko dzięki zaklęciom polityków, a na razie do tego ogranicza się prezes PiS. Region i jego stolica Monachium zyskały na żelaznej kurtynie i znalezieniu się po jej lepszej stronie. Część firm przeniosła się tam z Berlina (np. Siemens). Intensywny rozwój przemysłu nie byłby możliwy, gdyby nie potężne zaplecze naukowe. To w Monachium ma swoją siedzibę Instytut Maxa Plancka, jedna z najbardziej znanych instytucji naukowych Starego Kontynentu (z budżetem na poziomie 1,8 mld euro). Poza tym władze regionu mądrze inwestują we wsparcie nowych technologii, dzięki czemu Bawaria stała się europejską Doliną Krzemową. I nie chodzi tutaj tylko o gigantów, ale setki małych innowacyjnych firm z branży IT.