Bawaria przeżywa polityczny kataklizm. Grunt zachwiał się pod nogami Merkel

Wybory do parlamentu w Monachium są katastrofą dla establishmentu. Bawarczycy odrzucili centrum. Cios odczuje nawet kanclerz Merkel. Cieszą się lewicowi euroentuzjaści i prawicowi przeciwnicy imigracji. To polityczne rozdwojenie jaźni będzie się pogłębiać.

Sondażowe wyniki wyborów do parlamentu Wolnego Kraju Bawarii są druzgoczące dla chadeków z CSU i socjaldemokratów z SPD. Pierwsi uzyskali 37,4 proc. głosów, czyli o ok. 10 punktów procentowych mniej niż w poprzednich wyborach. Centrolewica nie zyskała poparcia nawet 10 proc. wyborców, czyli straciła połowę zwolenników. Największymi zwycięzcami są Zieloni, którzy uzyskali prawie 18 proc. poparcia, co oznacza wzrost o niemal 10 proc. i AfD, która z wynikiem 10,6 proc. pierwszy raz w historii weszła do parlamentu Bawarii.