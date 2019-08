Bartłomiej Biskup: "Czy Prawo i Sprawiedliwość da radę stworzyć rząd?" (Opinia)

Istotna jest walka o każdy głos i każdy mandat w Sejmie. W związku z tym możemy sobie wyobrazić sytuację, że dzisiejszy lider sondaży - PiS takiej większości samodzielnie nie uzyska. Sondaże dają tej partii klarowne prowadzenie, ale wahania poparcia mogą spowodować taki podział mandatów, który na to nie pozwoli.

System wielopartyjny charakteryzuje się wielością potencjalnych wariantów koalicyjnych, które można stworzyć po wyborach. Dzieje się tak dzięki zasiadaniu w parlamencie przedstawicieli wielu podmiotów politycznych. Polski system polityczny, chociaż pewne symptomy mogą skłaniać do uznania go za zmierzający w stronę dwublokowego, wciąż jest systemem wielopartyjnym, co pokazują kolejne wyniki wyborów do Sejmu oraz wyniki sondaży poparcia dla partii politycznych. Czy zatem pewne jest, że Prawo i Sprawiedliwość po najbliższych wyborach będzie sprawować władzę?