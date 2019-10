PiS przebił poprzedników w aferach? Polacy zabrali głos [BADANIE]

Afera Mariana Banasia to jedna z najnowszych uderzających w rząd PiS. Z badania przeprowadzonego na portalu Ariadna wynika, że słyszał o niej co drugi Polak. Respondenci odpowiedzieli też na pytanie, za czyich rządów było najwięcej afer.

Marian Banaś nie ma kwalifikacji moralnych, by szefować NIK - to najpopularniejsza opinia nawet wśród sympatyków PiS (East News, Fot: Wojciech Stróżyk/Reporter)

Aż 44 proc. badanych uważa, że najwięcej przypadków łamania prawa przez polityków wystąpiło w latach 2008-2015. Rządy w Polsce sprawowała wtedy Platforma Obywatelska w koalicji z Polskim Stronnictwem Ludowym.

Na kolejnych miejscach znalazły się obecne rządy - wskazanie 34 proc. uczestników badania - oraz rządy koalicji PiS-Samoobrona-LPR (lata 2005-2007).

Afera Mariana Banasia. Pokoje na godziny w kamienicy prezesa NIK

Z badania przeprowadzonego na portalu Ariadna wynika, że o aferze Mariana Banasia słyszał co drugi Polak. Respondenci mający do wyboru odpowiedzi na pytanie, o co chodzi w aferze, wskazywali najczęściej wątek "pokojów na godziny". Z tym sposobem użytkowania zabytkowej kamienicy należącej do prezesa NIK kojarzy aferę aż 69 proc. badanych.

42 proc. respondentów uważa, że Banaś ukrywał dochody w oświadczeniach majątkowych, 39 proc., że miał kontakty z gangsterami. Niespełna co trzeci kojarzy inny wątek - że szef NIK promował syna na różne stanowiska w sektorze publicznym. Spośród badanych, którzy słyszeli o aferze, tylko co dziesiąty nie potrafi wskazać, o co w niej chodzi.

Afera Mariana Banasia. Co Polacy sądzą o zachowaniu prezesa NIK?

Marian Banaś postanowił udać się na bezpłatny urlop do czasu zakończenia kontroli jego oświadczeń majątkowych przez CBA. Co czwarty ankietowany uważa, że to za mało i szef NIK powinien podać się do dymisji. 22 proc. uważa, że zachował się, jak należało, a dwa razy mniej badanych jest zdania, że jego ruch nie był potrzebny. Zdania w sprawie nie ma aż 41 proc. respondentów.

Zdecydowanie bardziej krytyczni w ocenie zachowania Banasia są wyborcy PO. 54 proc. z nich uważa, że powinien podać się do dymisji, 12 - że urlop wystarczy. Wśród sympatyków PiS zdania są podzielone - dymisję wolałoby 24 proc. z nich, a zadowolonych z jego kroku jest 30 proc.

Afera Mariana Banasia. Co z kwalifikacjami prezesa NIK?

Marian Banaś był szefem Służby Celnej, skarbówki, a także ministrem finansów. W sierpniu wybrano go na prezesa NIK. Zdaniem uczestników badania na panelu Ariadna Banaś nie ma kwalifikacji moralnych do sprawowania tej funkcji.

Takiego zdania jest 43 proc. ankietowanych, a co czwarty uważa, że szef NIK zdecydowanie nie nadaje się na to stanowisko pod tym względem. Przeciwnego zdania jest zaledwie 13 proc. respondentów. Choć różnica między sympatykami PO jest w tej kwestii znaczna, to rozstrzygnięcie jest to samo.

*Badanie dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna. Próba ogólnopolska licząca N=1056 osób w wieku od 18 lat wzwyż. Struktura próby dobrana wg reprezentacji w populacji dla płci, wieku i wielkości miejscowości zamieszkania. Metoda: CAWI. Termin realizacji: 27 – 30 września 2019 roku.