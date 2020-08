Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy. Kacprzak: PO nadal nie ma pomysłu na to, jaką partią chce być [Opinia]

Lider PiS, nie zgadzając się z wyborem na urząd prezydenta Bronisława Komorowskiego, jako pierwszy zbojkotował zaprzysiężenie głowy państwa. Stwierdził wówczas, że on tego wyboru nie akceptuje, a potem nie akceptował go konsekwentnie przez pięć kolejnych lat.

Puste miejsca po opozycyjnej stronie sali sejmowej to znak, że wielu polityków nie potrafi do tej pory poradzić sobie z porażką i właśnie swoją nieobecnością postanowili swój wyborczy zawód zademonstrować. I o ile prezes PiS był w swoim postępowaniu konsekwentny, to na konsekwencję polityków Platformy nie ma co liczyć, bo właściwie wielu z nich nie wie, dlaczego i po co wzięło udział w bojkocie.