Wyniki wyborów do Sejmu przesądzą o politycznej przyszłości Grzegorza Schetyny. Wróblewski: "Dobra, zmiana" (Opinia)

Wybory parlamentarne mogą zakończyć polityczny żywot Grzegorza Schetyny jako szefa Platformy Obywatelskiej. On sam kilka miesięcy temu przyznał: "jeśli przegram te wybory, nikt następnej szansy mi nie da".

– Jeśli w ciągu trzech miesięcy nie dojdzie do zmiany, to się możemy pakować – mówi jeden z czołowych posłów Platformy. – Ktoś musi ponieść konsekwencje za ten bałagan. A za porażki odpowiedzialność ponosi lider – dorzuca rozmówca WP.

Lider PO odniósł osobistą porażkę w tych wyborach, przegrywając z kandydatką PiS we Wrocławiu Mirosławą Stachowiak-Różecką. – To jest kompromitacja, katastrofa. Schetyna dostaje baty u siebie i to jeszcze po tym, jak zmył się z Warszawy w obawie przed przegraną z Kaczyńskim. To jest lider? – pyta retorycznie polityk PO.