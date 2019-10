Wyniki wyborów 2019. Zaskakujący komentarz Staniszkis: "Będzie więcej demokracji"

Prof. Jadwiga Staniszkis nie szczędziła PiS i Jarosławowi Kaczyńskiemu krytycznych uwag. Teraz socjolog uważa, że prezes zwycięskiej partii wróci do mechanizmów demokratycznych.

Pierwsze, sondażowe wyniki wyborów dla TVP, TVN i Polsatu, dają PiS 43,6 proc. głosów i 239 mandatów w Sejmie. To pozwala Jarosławowi Kaczyńskiemu na kolejne cztery lata samodzielnych rządów .

Powrócą mechanizmy demokratyczne

- To wynik wysoki, prawdopodobnie zbyt wysoki, wobec tego, co PiS robiło w ciągu ostatnich czterech lat. Okazuje się, że dla dużej części wyborców przestrzeganie praworządności nie jest pierwszoplanowe – mówi WP Jadwiga Staniszkis. – Paradoksalnie ten wynik może spowodować, że Jarosław Kaczyński doprowadzi do sytuacji, w której mniej będzie rządzenia siłowego, a powrócą mechanizmy demokratyczne.