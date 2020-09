Wybranowski: "PiS zdziera futra z koalicjantów" [OPINIA]

O co tak naprawdę poszło? Powodów jest kilka. Ten najważniejszy to gwałtowna wolta polityków Solidarnej Polski w sprawie ustawy "covidowej" mówiącej o tym, że naruszenie obowiązków służbowych przez urzędnika, w związku z jego działaniami na rzecz zapobiegania oraz zwalczania COVID-19, nie byłoby traktowane jako przestępstwo.

Dla polityków Nowogrodzkiej to bardzo ważny akt prawny. W ostatnich obóz rządzący działał w obliczu zagrożenia, z jakim państwo polskie nie miało wcześniej do czynienia, a wiele czynności było podejmowanych doraźnie, przy braku odpowiednich regulacji prawnych. W przyszłości mogłoby to okazać się "batem" na ludzi z obozu premiera Mateusza Morawieckiego: Łukasza Szumowskiego, Michała Dworczyka czy Janusza Cieszyńskiego, a także bliskiego Kaczyńskiemu szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego.

To jedna z najważniejszych sytuacji, która doprowadziła do wzburzenia na Nowogrodzkiej. Do tego doszło też naruszenie jednego z ważniejszych porozumień wewnątrzkoalicyjnych, które zakładały, że ewentualne działania światopoglądowe i ideologiczne pozostają wyłączną domeną Prawa i Sprawiedliwości. Tymczasem już po wyborach prezydenckich zwolennicy Ziobry ogłosili medialnie chęć wypowiedzenia tzw. Konwencji Stambulskiej. Dało to asumpt opozycji do narracji, jakoby PiS chciało ograniczać prawa kobiet.