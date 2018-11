Wybory samorządowe. Porażka PiS w dużych miastach i nieudany eksperyment Jarosława Kaczyńskiego

- Manewr z premierem Mateuszem Morawieckim się nie udał. Być może po kolejnych wyborach wróci temat "premier Jarosław Kaczyński". Gdyby nie "żelazna" ręka prezesa, PiS by się nie utrzymało - o powyborczych rozliczeniach i porażce PiS w dużych miastach mówi WP prof. Rafał Chwedoruk z Instytutu Nauk Politycznych UW.

Jego nominacja była też związana bardziej ze zmianą kierunku polityki zagranicznej rządu PiS. Można by długo deliberować, czy aby na pewno przyniosło to uspokojenie w relacjach z innymi krajami, zwłaszcza z Niemcami. W wymiarze polityki wewnątrzkrajowej, ktoś, kto był prezesem dużego banku, jest dobrze wykształcony, nie był odległy od poprzedniej ekipy rządzącej [Morawiecki był doradcą Donalda Tuska – przyp. red.], mógłby być swoistą barierą przeciwko próbom mobilizacji wyborców anty-PiS, którzy głosowali w poprzednich wyborach przede wszystkim właśnie przeciwko PiS. Ten manewr po prostu się nie udał, był przedwczesny. Nie można z dnia na dzień spowodować, że te narastające przez lata negatywne wobec PiS stereotypy znikną. Dla PiS to dziś byłby idealny moment, by na nowo zdefiniować swoją politykę, by zaskoczyć czymś drugą stronę, która odczuwa ograniczone, ale jednak zadowolenie. PiS się tej możliwości pozbawił wcześniej, nominując Mateusza Morawieckiego w miejsce Beaty Szydło, bardzo popularnej na wsi i w małych miastach, w momencie gdy była ona u szczytu.

Jej rola jest dziś inna. Czym innym jest rola szefa rządu, a czym innym rola kogoś, kto pełni dziś funkcję bardziej symboliczną. Teren, z którego pochodzi Beata Szydło – z Brzeszcz – a więc teren między Krakowem a aglomeracją śląsko-zagłębiowską, po 1989 r. stał się terenem nazywanym polskim "swing states’em”. Czyli miejscem, gdzie każdy może wygrać. To teren tak ważny, że mało kto pamięta, że Donald Tusk w 2010 r. w czasie kampanii odwiedzał Oświęcim, niewielką miejscowość. I jeśli tam wyraźnie się przegrywa, mimo pochodzącej z tamtych terenów pani premier, no to przy wysokiej frekwencji jest to bardzo poważny sygnał dla PiS. Dodatkowy stymulator w postaci obecności Beaty Szydło niewiele zmieniał. PiS ma w związku z tym wiele do przemyślenia.

Pamiętajmy, że PiS wyrasta z traumy polskiej prawicy lat 90., skłóconej, podzielonej. I tylko żelazna ręka Jarosława Kaczyńskiego pozwoliła zaistnieć w Polsce konserwatywnej prawicy na miarę jej rzeczywiście dość znaczącego społecznego poparcia. To nam sygnalizuje, co by się działo z PiS-em, gdyby nie "żelazne" przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. Pierwszą zatem rzeczą, którą musi zrobić PiS, to jest zamknięcie "kawiarnianego klubu dyskusyjnego”, bo on niszczył każdą partię. Historia prawicy w Polsce to historia nieustannych sporów. Trzeba przemyśleć także to, kto ma być główną twarzą w partii. Nie wiadomo za bardzo, w jakim charakterze miałby dalej występować premier Morawiecki. Nominowanie go do roli postaci nr 2, a w przyszłości być może numer 1, było oparte na dość wątłych przesłankach, było przedwczesne, o ile w ogóle trafne. PiS musi przemyśleć, dlaczego radykalizacja przekazu, np. w stosunku do PSL, zawiodła. Przyczyniła się do mobilizacji anty-PiS-owskiego elektoratu. Z drugiej strony umiarkowany nurt PiS także zawiódł. A jeszcze z innej, PiS musi sobie zdać sprawę, że demografia działa na niekorzyść tej partii, małe miasta, wsie, wyludniają się, ludzie aspirują do klasy średniej, przenoszą się do miast.