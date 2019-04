Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Wróblewski: "Sondażowe szaleństwo na Wielkanoc" [Opinia]

Na kilka dni przed wyczekiwaną przez miliony zmęczonych polityką Polaków przerwą świąteczną, pracownie badawcze ogarnęło sondażowe szaleństwo. Niektóre badania pokazują kolosalną przewagę PiS nad opozycją, inne – że Koalicja Europejska "depcze po piętach" władzy. Tylko wyborców w tym szaleństwie szkoda.

Analizująca sondaż "Polityka" pisała: "W wielu badaniach partia rządząca i opozycja szły do niedawna łeb w łeb, a odsetek niezdecydowanych był znikomy, lecz teraz się to zmienia. Oznacza to, że wyborcy Koalicji Europejskiej z jakiegoś powodu się zdemobilizowali, co w warunkach polskiej polityki ma kluczowe znaczenie".