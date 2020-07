Wybory 2020. Między "warszawką" a "krakówkiem". Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski przeszli niemal identyczną drogę: życiową i polityczną (Opinia)

Wybory 2020. Nie krakówek, a inteligencja krakowska

- Kiedy mówię o salonie "warszawki", mam na myśli, że jest taka grupka różnego rodzaju celebrytów z różnych środowisk, którzy właśnie tę elitę salonu "warszawki" stanowią. Myślę, że w ten sposób patrzą na to Polacy i dlatego właśnie użyłem takiego sformułowania, tzw. "warszawki". W Warszawie i w wielkich miastach każdy wie, co to znaczy - przekonuje prezydent w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim.

Wybory 2020. Niby różni, a jednak tacy sami

Podobieństw jest mnóstwo. Mimo to, to Andrzej Duda jest dziś rzecznikiem "Polski lokalnej", "małomiasteczkowej", która z "warszawką" i "krakówkiem" nie chce mieć wiele wspólnego (o przyczynach wzmocnienia tej narracji pisaliśmy tutaj), a Rafał Trzaskowski ma przyprawioną gębę rzecznika "salonu" i "wielkomiejskich elit". I mimo że z faktami to wszystko ma niewiele wspólnego, taką dychotomiczną kreację udało się obozowi władzy skutecznie narzucić wyborcom. Czy okaże się to skuteczne? Odpowiedź 12 lipca.