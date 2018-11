Wyborcy PiS i PO nigdy nie byli tak zgodni: 11.11 marsz powinno organizować państwo

Siedemdziesiąt pięć procent. Tak olbrzymia większość badanych przez nas Polaków nie ma wątpliwości: to nie Młodzież Wszechpolska, ONR i Ruch Narodowy powinny organizować Marsz Niepodległości.

Dla narodowców to musi być przykra informacja. Wielu z nich uważa (a wraz z nimi wiele osób o poglądach prawicowych, które są zwolennikami marszu), że prezydent z premierem do spółki po prostu im ten marsz "ukradli". Choć nie zdołali zapobiec pojawieniu się flag skrajnie prawicowych organizacji z Polski i Włoch ani użyciu niedozwolonej pirotechniki na masową skalę - to jednak ukradli, bo media pokazały na czele pochodu Kaczyńskiego, Dudę i Morawieckiego, a nie ONR-owców czy Młodzież Wszechpolską.

Wygląda na to, że większość społeczeństwa chce, by to władze państwowe były głównym motorem uroczystości z okazji Święta Niepodległości. I to większość niezależnie od sympatii politycznych. Wyborcy PiS i PO chyba nigdy nie byli tak zgodni, jak w tym badaniu.