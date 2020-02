Wróblewski: PiS "prostuje" prezydenta (Opinia)

Politykom partii rządzącej nie spodobała się wypowiedź głowy państwa na temat związków partnerskich. I to pomimo że Andrzej Duda wcale nie powiedział tego, co błędnie mu się przypisuje.

Ale reakcja polityków PiS na słowa prezydenta z wywiadu dla tygodnika "Wprost" pokazuje jedno: to przy ulicy Nowogrodzkiej, a nie w Pałacu Prezydenckim, będzie wykuwać się główny przekaz na zbliżające się wybory. Wybory absolutnie kluczowe dla formacji rządzącej.

"Zapewniam, że w Pałacu Prezydenckim jestem często odwiedzany przez osoby, które mają inną orientację seksualną niż moja. Nie stanowi to dla mnie najmniejszego problemu, nie wpływa w żaden sposób na mój stosunek do kogokolwiek" – przyznał na łamach “Wprost” prezydent.

Prezydent odpowiedział: "Tu już wchodzimy w przestrzeń rozwiązań prawnych i ustrojowych. Wszystko zależy od tego, jakie rozwiązania zawierałaby ta ustawa. Gdyby chodziło o status osoby najbliższej ułatwiający takie sprawy, jak wzajemne wspieranie się, troskę, dowiadywanie się o stan zdrowia, to jako prezydent podpisanie takiej ustawy poważnie bym rozważył . Zwłaszcza że taka ustawa dotyczyłaby wszystkich żyjących w związkach nieformalnych".

Słowa prezydenta – zgodne z tym, co mówił od początku swojej kadencji, a o czym mało kto pamięta – zaczęły żyć własnym życiem. Nagłówki w mediach "krzyczały": "Duda rozważa podpisanie ustawy o związkach partnerskich". A więc lewak!

"Nie ma mowy o żadnej ustawie o związkach partnerskich. Chciałbym to wyraźnie podkreślić. Taka ustawa przez rząd nie będzie przyjmowana, przez większość parlamentarną również" – mówił rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Piotrem Witwickim w "Graffiti" Polsat News.

Swoje dorzucił szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, zapewniając w Radiu Zet: "Jeśli mówimy o projektach, które do tej pory w przestrzeni publicznej się pojawiały i które miały na celu przede wszystkim afirmację związków jednopłciowych, to nie zagłosowałbym za takim projektem".

To była publiczna, choć zawoalowana, krytyka słów prezydenta. Krytyka znamienna i – mówią w PiS – konieczna.

Dlaczego? Dla polityków PiS mobilizacja "wyborczej bazy" na progu kampanii prezydenckiej jest absolutnie kluczowa. Działacze przyznają, że "głowa państwa nie może otwierać furtek dla lewaków", a więc Duda nie powinien mrugać okiem do środowisk, na których głos i tak nie ma co liczyć w wyborach majowych.

– Słowa Andrzeja były manipulowane, ale przekaz poszedł taki, jak by zaraz miał podpisywać ustawę o legalizacji "homozwiązków". I nasi wyborcy mogą tak pomyśleć, więc trzeba było stanowczo zaprzeczyć. Nawet czemuś, co w wywiadzie prezydenta w ogóle nie padło – mówi nam ważny polityk PiS.

Duda powiedział coś, o czym mówił już w trakcie swojej prezydentury. Że rozważyłby podpisanie ustawy o statusie osoby najbliższej , a nie prawa legalizującego homoseksualne związki partnerskie. I za każdym razem Andrzej Duda mówił o tym odnosząc się do pytań dziennikarzy, a nie wywoływał sam tematu – co próbuje się mu dziś błędnie (choć raczej celowo) przypisać w mediach.

Pierwszy raz jednoznacznie swój pogląd – najbliższy obecnemu PiS – obecna głowa państwa wyraziła siedem lat temu, gdy jego partia zasiadała w ławach opozycji. Wtedy to Andrzej Duda gościł w programie “Z kraju i ze świata” w Polskim Radiu, a tematem w Sejmie był właśnie projekt dotyczący związków partnerskich. Duda stwierdził, że to temat żywy od czasu kampanii wyborczej, “opowieści dziwnej treści realizowane przez PO tylko po to, żeby sprawiać wrażenie, że coś się dzieje”.