Wróblewski: "Małgorzata Kidawa-Błońska rozczarowała. Koalicja Obywatelska wciąż nie ma lidera" (Opinia)

Małgorzata Kidawa-Błońska nie wykorzystała szansy, by pokazać się z możliwie jak najlepszej strony w swoim pierwszym wystąpieniu jako kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. Była marszałek Sejmu nie udźwignęła ciężaru. Zarówno pod względem wizerunkowym, jak i politycznym.

A przecież kandydatka KO na premiera miała kilka dni, by perfekcyjnie przygotować się do nowej roli. To się – delikatnie mówiąc – nie do końca udało.