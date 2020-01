Wiktor Świetlik: Co wydarzyło się między Iranem a USA? [Opinia]

Jak nazwać sytuację, jaka zapanowała na linii USA - Iran? Wojną, wojną hybrydową, incydentem, operacją antyterrorystyczną, zemstą na imperialistach? Dziś każdy dostaje wersję uszytą pod niego - pisze Wiktor Świetlik.

Kto jest diabłem?

Jednak przeciętny Irańczyk jest przekonany, że w odwecie za zabójstwo męczennika dokonano hekatomby sług amerykańskiego diabła. Przynajmniej jeśli wierzyć relacjonującym to zachodnim mediom, bo cóż my w gruncie rzeczy wiemy o przeciętnym Irańczyku, nawet ci, którzy tam bywają, spotkali z reguły wycinek wielkiego, zróżnicowanego społeczeństwa.

A czy była to wojna? Czy były to akty wojenne, i czym te akty się różnią od wojny? Słowniki stosunków międzynarodowych definiują wojnę po prostu jako konflikt zbrojny. Ale tu okazuje się, że istotne jest, iż nie toczyła się ona na terytorium Iranu ani USA. Jednak zwolennicy teorii, że to jednak wojna, podnoszą, iż pociski wystrzelono z terytorium Iranu. Ale nikogo nie zabiły. Z drugiej strony trudno powiedzieć, że nic nie zrobiły pociski wcześniej wystrzelone przez Amerykanów. Każdy ma swoją opowieść i interpretację, a nawet definicję – zależną nie od sytuacji jaka jest, a od tego jaka jest pożądana przez niego w przyszłości.

Drony i hybrydy

Tam też rozważano, czy to już wojna, czy nie wojna, a ogromną rolę odgrywała dezinformacja i udawanie, że konflikt ma inny charakter, niż ma. Czym jest bombardowanie lotnicze, choćby i przeprowadzone z drona i rakietowy atak odwetowy? W gruncie rzeczy nie wiadomo, podobnie jak nie wiadomo, jakie intencje mają obie strony. Tłumaczenia telewizyjnych "mądrych głów" nie imponują. Do historii to wydarzenie i bojowy finał żywota generała Sulejmaniego przejdą zapewne (oby) jako "incydent". Kłamstwa irańskiej propagandy i sieci terrorystyczne, które zostaną po Sulejmanim, sprawiają, że sprawa nabiera cech "wojny hybrydowej". Tylko co to tak do końca – u licha – jest?